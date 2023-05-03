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19:33, 3 мая 2023Россия

Житель Подмосковья захотел показать трюк и попал в больницу с раной промежности

«МК»: житель Можайска захотел показать трюк, сел на штык-нож и попал в больницу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель подмосковного Можайска попал в больницу после того, как захотел показать трюк со штык-ножом. Об этом пишет «МК».

По словам 20-летнего пострадавшего, он вместе со знакомыми разбирал во дворе частного дома находки с любительских раскопок, когда решил в шутку сымитировать применяемую на Руси казнь в виде сажания на кол, но с использованием штык-ножа времен Великой Отечественной войны. В результате россиянин случайно сел на острие оружия, погрузив его на 30 сантиметров в тело.

Как пишет издание, мужчину госпитализировали в Можайскую городскую больницу с тяжелой раной промежности.

Ранее житель Москвы показал сыну-дошкольнику и его другу химический опыт с огнем и случайно поджег мать пришедшего в гости мальчика. 59-летний мужчина попытался сделать так называемую «фараонову змею»: слепить вулкан из песка, засыпать в него соду, сахар и спирт, после чего поджечь. Однако из сооружения вместо змеи из пепла вырвалось пламя, которое подожгло одежду и волосы наблюдавшей за экспериментом женщины.

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Константин Лысяков
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