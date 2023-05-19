Опасность повышения уровня радиации в Европе оценили

Аналитик Анпилогов предупредил об опасности из-за уничтожения снарядов с обедненным ураном

Ситуация с распространением на территории Европы радиоактивного облака пыли, происхождение которого объяснили уничтожением на Украине снарядов с обедненным ураном, представляет серьезные риски для населения, однако масштаб угрозы предсказать невозможно, заявил военный аналитик, эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил опасность сложившейся радиационной обстановки.

«Главная опасность такого рода инцидентов — это мелкодисперсная пыль, которая образуется при горении обедненного урана. Обедненный уран обладает неприятным свойством пирофорности — это интенсивное взаимодействие тяжелого металла с кислородом при высоких температурах. Именно это качество пирофорности используется в бронебойных снарядах, которые при столкновении с броневой плитой выбрасывают большое количество расплавленного материала, таким образом дополнительно разогревая место столкновения», — объяснил специалист.

Эти огромные количества пыли неизбежно поднялись в верхние слои тропосферы, то есть на высоту до нескольких километров. После этого они разносятся естественным движением воздушных масс, то есть ветром, потом выпадая вместе с осадками и медленно опускаясь за счет гравитации Алексей Анпилогов военный аналитик, эксперт по ядерной энергетике

Аналитик также обратил внимание на факт прямой опасности такой пыли для здоровья населения.

«Эта пыль представляет непосредственную опасность для мирного населения, она имеет токсический эффект для человека. Как и другие похожие металлы, уран может встраиваться в биологический обмен. Есть и вторая проблема: обедненный уран обладает радиоактивным действием, и при попадании в организм он производит системное поражение внутренних органов, в частности, репродуктивной системы. Как ни странно, это было доказано в той же Великобритании», — уточнил Анпилогов.

При этом он подчеркнул, что ввиду отсутствия необходимой научно-практической базы оценить масштабы угрозы сложно, в связи с чем невозможно предсказать, какие страны почувствуют эффект от инцидента.

В таком случае мы будем заниматься гаданием на кофейной гуще, потому что нет сравнимых прецедентов, связанных с обедненным ураном (...) Насколько будут затронуты сопредельные государства, мы выясним уже в рамках такого неприятного натурного «эксперимента» Алексей Анпилогов военный аналитик, эксперт по ядерной энергетике

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Польше был замечен рост радиации после уничтожения поставленных Западом на Украину боеприпасов с обедненным ураном.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — добавил секретарь Совбеза.