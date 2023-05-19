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13:42, 19 мая 2023Экономика

Raiffeisen объяснил прекращение работы с банками Белоруссии

Raiffeisen Bank International: решено сократить отношения с банками в Белоруссии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Raiffeisen Bank International (RBI) объяснил прекращение работы с банками в белорусской юрисдикции и указал, что это идет в рамках сокращения отношений с банками в регионе. Об этом сообщает РБК.

О том, что RBI предупредил белорусские банки о закрытии их корреспондентских счетов с 31 июля 2023 года ранее сообщило местное издание «Наша Ніва». По словам собеседника издания, через Raiffeisen работали почти все кредитные организации республики.

RBI начала сокращать корреспондентские отношения с банками СНГ ради снижения рисков, связанных с трансакционным бизнесом в регионе. Это решение связывают с давлением на банк со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Еврокомиссии и американских властей. В начале мая RBI закрыл корреспондентские счета всех российских финансовых организаций.

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Платон Щукин
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