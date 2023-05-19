Названа главная тема саммита G7

Политолог Топорнин назвал обсуждение антироссийских санкций главной темой саммита G7

Ограничительные меры против России станут главной темой саммита G7, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он также отметил, что представители стран «группы семи» сосредоточатся на вопросе противодействия обходу введенных санкций.

«Одним из важнейших вопросов будет обсуждение ограничений против России. Есть разные предложения. Самые радикальные говорят о том, что надо прекратить весь экспорт западного сообщества с Российской Федерацией. Но более реалистичными выглядят те инициативы, которые связаны с возможностью обхода уже действующих санкций в настоящее время. В этом санкционном пакете, конечно же, будут присутствовать новые юридические лица — это является неотъемлемой частью любого санкционного пакета. Но главной здесь будет попытка создать условия, при которых обходить нынешние санкции будет крайне сложно, а тот, кто будет это делать, будет получать соответствующее наказание», — сказал политолог.

К сожалению, России ничего позитивного в этом плане ожидать не приходится. Нужно готовиться к появлению новых, более жестких санкций Николай Топорнин политолог

Еще одной важной темой встречи станет вопрос транзита товаров через территорию России, считает Николай Топорнин.

«Считается, что часть этих изделий, в основном электронной промышленности, отправляемых в другую страну через территорию России, остается на ее территории и используется в военных целях», — заключил он.

Саммит G7 стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встречу также прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Изначально планировалось, что украинский лидер выступит на саммите онлайн.