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12:38, 19 мая 2023Спорт

Бывший тренер сборной России по футболу рассказал о сдаче матча на МЧМ-1993

Бывший тренер Пискарев рассказал о сдаче сборной России по футболу матча Гане на МЧМ-1993

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший тренер молодежной сборной России по футболу Александр Пискарев рассказал о сдаче матча Гане на молодежном чемпионате мира (МЧМ) 1993 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Пискарев заявил, что узнал о том, что спортсмены получили деньги от подпольного тотализатора, только после возвращения с соревнований. «Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву — и мне говорят: "Что ж твои игру отдали?" — "Как отдали? Кому?!"» — поделился он.

Пискарев рассказал, что после этого посмотрел запись матча. «Гляжу — [Сергей] Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают», — описал он увиденное.

Сборные России и Ганы встретились в четвертьфинале МЧМ-1993, который проходил в Австралии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу африканской команды. В итоге сборная Ганы дошла до финала турнира и завоевала серебряные медали.

Дарья Коршунова
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