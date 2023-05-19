В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за привидевшейся татуировки с Бандерой

В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за привидевшейся ей татуировки с Бандерой

В Крыму пенсионерка донесла на попутчицу из-за татуировки, на которой ей привиделось изображение лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Mash.

Во время поездки в автобусе пенсионерка обратила внимание на подсевшую к ней девушку в одежде, которую женщина приняла за вышиванку. Кроме того, на ноге у пассажирки женщина увидела изображение мужчины, в котором россиянка опознала Бандеру.

На опубликованной каналом фотографии можно увидеть татуировку на голени девушки, изображающую ирландского актера Киллиана Мерфи в образе героя сериала «Острые козырьки». На последнее намекает бритва в нижней части портрета — их якобы вшивали в козырьки своих кепок участники одной из британских преступных групп на рубеже XIX и XX века.

Полицейские установили, что татуировка не имеет отношения к националистической идеологии. Предполагаемой экстремисткой оказалась сотрудника местного морга.

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