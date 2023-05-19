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09:55, 19 мая 2023Силовые структуры

Российского учителя биологии заподозрили в совращении московской школьницы

Отец школьницы нашел в телефоне дочери интимные видео от учителя и сдал его силовикам

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Педагога одной из московских школ заподозрили в совращении ученицы девятого класса. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 28-летний преподаватель близко общался с ученицей и регулярно присылал ей откровенные видео, на которых трогал себя за разные части тела и всячески намекал подростку на интим. Чувственное общение прервал отец школьницы, который увидел в телефоне дочери странные послания от учителя биологии. Россиянин недолго думая обратился в правоохранительные органы. Российские силовики задержали совратителя на пороге школы. Отец школьницы сообщил полицейским, что у задержанного весной 2020 года после уроков в кабинете биологии был оральных секс с другой ученицей.

20 апреля сообщалось, что в Талице Свердловской области учитель английского, который был сыном директрисы, совращал учениц в школе в течение четырех лет.

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Владимир Седов
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Российского учителя биологии заподозрили в совращении московской школьницы
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