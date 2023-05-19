В России захотели выпускать треугольную колбасу под брендом «Тоблерон»

«Ведомости»: завод «Ремит» планирует выпускать колбасу под брендом «Тоблерон»

Российский мясоперерабатывающий завод «Ремит» планирует выпускать колбасу треугольной формы под брендом «Тоблерон». Предприятие подало заявку в Роспатент на регистрацию соответствующего товарного знака, сообщают «Ведомости».

Представитель «Ремита» подтвердил информацию и добавил, что регистрация нетрадиционных для колбасного рынка названий эффективно работает для привлечения внимания покупателей к продукту. Он также добавил, что использование таких марок не требует дополнительных вложений в продвижение. Ранее завод также подал заявки на регистрацию знаков «КабернеСвиньон» (для одной из федеральных сетей алкомагазинов), а также «Докторская и точка», «Бекон и точка», Wi-Fi и другие.

Юристы считают, что предприятию могут запретить использование бренда «Тоблерон» для продажи колбасы и других мясных изделий, поскольку товарный знак в значительной степени похож на таковой зарубежного бренда шоколада Toblerone. Товарный знак до 2027 года принадлежит американской компании Kraft Foods (входит в холдинг Mondelez, который выпускает также шоколад Milka, Alpen Gold и печенье Oreo).

В случае введения запрета на использование товарного знака продукция «Ремита» будет изъята и завод должен будет возместить ущерб законному правообладателю. Впрочем, если российская компания не будет злоупотреблять правами и не станет копировать элементы оформления и иные отличительные черты продукции Kraft Foods, то торговый знак в итоге зарегистрируют, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

В то же время некоторые российские производители пытаются бороться с мировыми лидерами за охрану известных товарных знаков. Например, в апреле калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам, чтобы отсудить у Disney товарные знаки «Пираты Карибского моря» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Предприятие сообщило, что Disney не использует эти товарные знаки, в связи с чем завод может получить эксклюзивные права на их использование.