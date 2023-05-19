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02:04, 19 мая 2023Мир

В Британии признались в использовании снарядов с обедненным ураном

Постпред в ООН Вудворд: Британия десятилетиями применяла снаряды с обедненным ураном

Фото: Unsplash

Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд на заседании Совета безопасности организации заявила, что Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном. Ее слова приводит РИА Новости.

«Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — призналась она.

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Перед ее выступлением постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Лондон не волнует судьба граждан. Он отметил, что британские власти прекрасно знают о долгосрочных последствиях для экологии и здоровья людей, к которым приводит использование снарядов с обедненным ураном.

Российский дипломат напомнил словам замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, который заявил, что« Лондон не обязан отслеживать использование боеприпасов с обедненным ураном и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта».

Ранее телеканал CNN сообщал, что Лондон в преддверии контрнаступления передал Киеву ряд крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Дальность поражения у них достигает 300 километров. Позже информацию о поставках ракет подтвердил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

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Марина Совина
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