Россияне выловили в море 160 литров виски

На Дальнем Востоке рыбаки выловили в море 160 литров контрабандного виски

На Дальнем Востоке российские рыбаки выловили в море 160 литров контрабандного виски, об этом сообщает Telegram-канал «Рыбалка на Дальнем Востоке».

Отмечается, что «улов» собрали в районе поселка Славянка в Приморском крае в течение нескольких дней, сообщения поступали 16, 18 мая от разных людей.

Вероятно, бутылки со спиртным были сброшены нелегальными перевозчиками. Сообщается, что алкоголь оказался японского производства.

«Мы сегодня пошли не на рыбалку, а в алкомаркет», — прокомментировал один из рыбаков на одной из видеозаписей, опубликованных каналом.

Ранее рыбак из Мурманской области Роман Федорцов показал кадры с попавшей в сети огромной арктической акулой.

