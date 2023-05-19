В Кремле анонсировали заседание Путина с Советом по межнациональным отношениям

Песков заявил, что 19 мая Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин 19 мая проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, на заседании планируется обсудить три крупных блока вопросов: преимущества российской модели государственно-национальной политики интеграция вошедших в состав страны регионов, а также корректировка стратегии национальной политики в условиях угроз суверенитету России.

Песков добавил, что заседание будет проходить в режиме видеоконференции. Перед началом мероприятия ожидается вступительная речь Путина. Кроме того, выступят директор Института российской истории Российской академии наук (РАН) Юрий Петров, президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что также ожидается выступление добровольцев из Донбасса, руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева и других. «Будет очень серьезное продолжительное мероприятие», — заключил Песков.

Ранее Путин подписал указ, утверждающий правовое положение жителей новых регионов России, которые решили не вступать в гражданство. Согласно документу, иностранцами будут считаться те, кто пожелал оставить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина России, но при этом остался проживать на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.