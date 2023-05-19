В Кремле анонсировали заседание Путина с Советом по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин 19 мая проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам представителя Кремля, на заседании планируется обсудить три крупных блока вопросов: преимущества российской модели государственно-национальной политики интеграция вошедших в состав страны регионов, а также корректировка стратегии национальной политики в условиях угроз суверенитету России.
Песков добавил, что заседание будет проходить в режиме видеоконференции. Перед началом мероприятия ожидается вступительная речь Путина. Кроме того, выступят директор Института российской истории Российской академии наук (РАН) Юрий Петров, президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что также ожидается выступление добровольцев из Донбасса, руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева и других. «Будет очень серьезное продолжительное мероприятие», — заключил Песков.
Ранее Путин подписал указ, утверждающий правовое положение жителей новых регионов России, которые решили не вступать в гражданство. Согласно документу, иностранцами будут считаться те, кто пожелал оставить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина России, но при этом остался проживать на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.