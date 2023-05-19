Зеленский попытался пристыдить участников саммита ЛАГ

Зеленский упрекнул участников саммита ЛАГ за поддержку присоединения Крыма к России

Президент Украины Владимир Зеленский попытался пристыдить участников саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) из-за поддержки присоединения Крыма к России. Об этом в Telegram сообщило украинское издание Vesti.

Зеленский отметил, что среди участников саммита ЛАГ есть те, кто закрывает глаза на «аннексию» Крыма Россией. «Я здесь, чтобы каждый мог честно взглянуть [на происходящее], — как бы россияне ни пытались повлиять [на политиков других стран], независимость должна сохраняться», — заявил он.

19 мая украинский лидер прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Зеленский намерен обсудить с представителями арабских стран киевскую «формулу мира», чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа государств.

Некоторые западные политики, в свою очередь, призывают Зеленского отказаться от планов вернуть Крым — они опасаются ответных действий со стороны России.