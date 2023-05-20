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20:57, 20 мая 2023Спорт

«Ахмат» разгромил «Химки» в матче РПЛ

«Ахмат» со счетом 3:0 разгромил «Химки» в матче 28-го тура РПЛ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

«Ахмат» на своей арене разгромил «Химки» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Владислав Карапузов, Артем Тимофеев и Евгений Харин.

Таким образом, после 28 матчей «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. «Химки» расположились на 15-й строчке с 18 баллами в активе.

В следующем туре футболисты из Грозного сыграют на выезде с «Ростовом» 28 мая. Подмосковная команда днем ранее примет дома «Урал».

Ксения Курашкина
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