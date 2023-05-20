Влияние возможного дефолта в США на российскую экономику оценили

Экономист Беляев: если в США объявят дефолт, это будет мировым финансовым потрясением

Если в США объявят дефолт, это будет мировым финансовым потрясением, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» экономист оценил влияние возможного дефолта в стране на российскую экономику.

Ранее президент США Джо Байден заявил о все еще остающейся у него уверенности в возможности избежать дефолта. Он сообщил, что напряженность в переговорах по государственному долгу Вашингтона будет преодолена, так как республиканцы и демократы смогут достичь соглашения.

Дефолт — это неспособность или по какой-либо причине невыполнение государством обязательств по своим долгам. То есть, это или невозможность выплачивать основную сумму долга, или проценты по нему Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

«Для России это окажется далеко не катастрофическим состоянием, потому что мы не так сильно завязаны в своих финансовых отношениях с американскими банками и корпорациями. В значительной мере эти связи сегодня сокращены», — сообщил Беляев.

Объявление дефолта

При этом экономист усомнился в том, что США объявят дефолт. Он объяснил это тем, что Белый дом прекрасно понимает последствия такого события.

«Сейчас американцы свои прежние обязательства по долгам выполняют за счет следующих обязательств, как в пирамиде. Дефолт же будет означать, что они не смогут больше заимствовать деньги. Соответственно, они не смогут выполнять обязательства по ценным бумагам, которые находятся на балансах отдельных корпораций, банков, физических лиц и государств. Держатели бумаг не досчитаются поступлений и окажутся в затруднительном финансовом положении», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Государства, компании и физические лица, имеющие небольшой пакет ценных бумаг и серьезные финансовые позиции, могут пережить дефолт. Однако многие не переживут его, оказавшись в состоянии банкротства, отметил Беляев.

Это будет финансовая сложность не только для США. Поскольку многие страны связаны с Америкой торгово-экономическими отношениями, то дефолт отразится на всей мировой экономике Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

«Поэтому я считаю, что Конгресс до 1 июня все-таки согласится на то, что планку заимствований надо будет повысить, и они совершат дополнительное заимствование. Таким образом, состояние дефолта у них не произойдет», — заключил экономист.

6 мая сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Как отмечалось, оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.

Позднее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что Вашингтону грозит наступление дефолта уже 1 июня.