Президент Грузии отреагировала на решение о полетах Georgian Airways в Россию

Президент Грузии отказалась от услуг Georgian Airways из-за решения о полетах в Россию

Полиция Грузии задержала демонстрантов у гостиницы с гостями из России

Начало событий в новости Полиция Грузии задержала демонстрантов у гостиницы с гостями из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways из-за решения осуществлять полеты в Россию. Об этом сообщает ТАСС с ее брифинга.

Она призвала к бойкоту авиакомпании, которая стремится к обогащению, как это делала при «прежних властях». По мнению Зурабишвили, Georgian Airways хочет воспользоваться новой реальностью, неприемлемой для большей части населения Грузии.

Ранее грузинский президент назвала нежелательным прибытие первого за четыре года прямого рейса из Москвы в Тбилиси.

20 мая сотрудники грузинской полиции задержали 16 человек в ходе потасовки во время демонстрации у одной из гостиниц возле города Кварели.

Сторонники оппозиционных партий Грузии начали собираться там после сообщений в местных СМИ о том, что родственники одного из российских министров приехали в страну на свадьбу и остановились в гостинице. У входа в отель дежурят усиленные наряды полиции.