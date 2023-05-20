Полиция Грузии задержала демонстрантов у гостиницы с гостями из России

Полиция Грузии задержала 16 демонстрантов у гостиницы с гостями из России

Сотрудники полиции Грузии задержали 16 человек в ходе потасовки во время демонстрации у одной из гостиниц возле города Кварели в крае Кахети. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Правоохранители задержали 16 человек. Все они задержаны в административном порядке», — сообщили в правоохранительных органах.

Сторонники оппозиционных партий Грузии начали собираться у гостиницы утром 20 мая, после того как накануне в местных СМИ появилась информация, что в Грузии находятся родственники одного из российских министров, которые приехали на свадьбу. У входа в отель дежурят усиленные наряды полиции.

Ранее сообщалось, что 19 мая в Грузии приземлился российской борт — первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Возле аэропорта Шота Руставели и в центре грузинской столицы собралась оппозиция с протестами против прямого авиасообщения.