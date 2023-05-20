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14:43, 20 мая 2023Россия

В Крыму упал трехметровый беспилотник Mugin-5 Pro

Shot: беспилотник Mugin-5 Pro длиной 3,5 метра упал в поле на севере Крыма

Фото: Telegram-канал Shot

На севере Крыма упал беспилотник Mugin-5 Pro, длина которого составляет 3,5 метра. Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.

По его информации, дрон упал в поле, его обнаружил местный житель. Устройство Mugin-5 Pro может нести на себе до 25 килограммов взрывчатки и лететь со скоростью до 150 километров в час в течение семи часов.

Найденный беспилотник стоит около 800 тысяч рублей. На место его обнаружения уже прибыли специалисты, они исследуют устройство.

19 мая в Крыму сбили беспилотник самолетного типа. Устройство заметили ночью, оно было уничтожено в нескольких километрах от населенного пункта в Джанкойском районе. Впоследствии глава полуострова Сергей Аксенов уточнил, что всего было сбито четыре дрона, никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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