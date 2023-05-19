Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:53, 19 мая 2023Россия

Аксенов привел подробности о сбитых беспилотниках в Крыму

Аксенов заявил, что в Северном Крыму силами ПВО удалось сбить четыре беспилотника

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Северном Крыму силами системы противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Такие подробности привел глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он уточнил, что все произошло в ночь на пятницу, 19 мая. По словам Аксенова, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.

Глава полуострова призвал граждан сохранять спокойствие.

До этого Telegram-каналу Shot стало известно о сбитом беспилотнике самолетного типа в Джанкойском районе Крыма. По сведения издания, его уничтожили. Обломки были направлены экспертам.

15 мая сообщалось, что в Крыму в окрестностях села Степное упал и взорвался беспилотник. Тогда дрон сдетонировал при падении.

В результате происшествия из мирного населения никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой российский «Кинжал». Почему эти комплексы уязвимы?
Стало известно о переброске резервов ВСУ к Артемовску и Часову Яру
Блогерша сделала вышедшую из моды процедуру в салоне и вызвала споры в сети
Названы не требующие гибкости секс-позы для пожилых любовников
После подрыва железной дороги в Крыму возбудили дело по статье о теракте
Собянин впервые может пойти на выборы мэра Москвы не как самовыдвиженец
Найден новый подход для замедления старения мышц
Стало известно о подрыве автомобиля ВСУ на собственной мине
Застройщики в России стали меньше зарабатывать
Байден разрешит реэкспорт истребителей F-16 Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.