Аксенов привел подробности о сбитых беспилотниках в Крыму

Аксенов заявил, что в Северном Крыму силами ПВО удалось сбить четыре беспилотника

В Северном Крыму силами системы противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Такие подробности привел глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он уточнил, что все произошло в ночь на пятницу, 19 мая. По словам Аксенова, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.

Глава полуострова призвал граждан сохранять спокойствие.

До этого Telegram-каналу Shot стало известно о сбитом беспилотнике самолетного типа в Джанкойском районе Крыма. По сведения издания, его уничтожили. Обломки были направлены экспертам.

15 мая сообщалось, что в Крыму в окрестностях села Степное упал и взорвался беспилотник. Тогда дрон сдетонировал при падении.

В результате происшествия из мирного населения никто не пострадал.