Аксенов привел подробности о сбитых беспилотниках в Крыму
В Северном Крыму силами системы противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Такие подробности привел глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Он уточнил, что все произошло в ночь на пятницу, 19 мая. По словам Аксенова, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.
Глава полуострова призвал граждан сохранять спокойствие.
До этого Telegram-каналу Shot стало известно о сбитом беспилотнике самолетного типа в Джанкойском районе Крыма. По сведения издания, его уничтожили. Обломки были направлены экспертам.
15 мая сообщалось, что в Крыму в окрестностях села Степное упал и взорвался беспилотник. Тогда дрон сдетонировал при падении.
В результате происшествия из мирного населения никто не пострадал.