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00:36, 20 мая 2023Спорт

«Монако» с Головиным потерял шансы сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024

«Монако» с Головиным уступил «Лиону» и потерял шансы на Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Футбольный клуб «Монако» потерял шансы сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Клуб не поднимется выше четвертой строчки в турнирной таблице Лиги 1. Об этом стало известно после того, как «Монако» проиграл на выезде «Лиону» со счетом 1:3. За два тура до конца чемпионата монегаски занимают четвертое место, набрав 65 очков.

У хозяев ворота соперников поразили Александр Ляказетт, Максенс Какере и Райан Шерки. Единственный мяч гостей забил Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти. Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, однако получил желтую карточку и был заменен на 71-й минуте.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за клуб 33 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

Ксения Курашкина
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