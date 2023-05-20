Байден пообещал стремиться к миру без ядерного оружия

Kyodo: Байден в музее Хиросимы пообещал стремиться к избавлению мира от ядерного оружия

Президент США Джо Байден пообещал стремиться к избавлению мира от ядерного оружия. Об этом говорится в послании, которое он написал в памятной книге мемориального музея мира в Хиросиме, посвященного американским атомным бомбардировкам, пишет Kyodo.

«Давайте вместе продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем навсегда избавить мир от ядерного оружия», — заявил он.

Ранее стало известно, что американский лидер в ходе посещения музея не принес извинений за бомбардировки Хиросимы во время Второй мировой войны.

В феврале Байден назвал угрозу, которая, по его мнению, страшнее ядерной войны. По словам главы Белого дома, главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир, является изменение климата.