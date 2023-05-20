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06:40, 20 мая 2023Бывший СССР

В Минобороны сообщили об уничтожении группы украинских разведчиков

РИА: группировка «Восток» уничтожила в районе Новоселовки разведывательную группу ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украинские военные пытались провести разведку боем передовых подразделений российских войск на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев, передает РИА Новости.

Военный уточнил, что противник был уничтожен в районе Новоселовки расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

19 мая в Министерстве обороны сообщили, что российские военнослужащие пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Уточнялось, что диверсанты работали в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка в Харьковской области, а также в районе поселка Розовка в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее стало известно, что на территорию Белгородской области пытались прорваться 20 диверсантов ВСУ. Тогда их удалось остановить массированным встречным огнем со стороны Пограничной службы ФСБ. В результате ДРГ была вынуждена отойти от российской границы.

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Марина Совина
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