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08:34, 20 мая 2023Экономика

ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду

ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил 15 тысяч долларов и подошел к рекорду
СюжетНаселение России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года превысил 15 тысяч долларов, тем самым приблизившись к рекордному показателю 2013 года. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав данные Международного валютного фонда.

Согласно данным, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов, то есть вырос за год на 22,3 процента, или 2,82 тысячи долларов. Это стало максимальным уровнем с 2013 года — тогда этот показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.

Среди ста исследуемых стран в 74 государствах ВВП на душу населения в прошлом году увеличивался. Больше всего показатель вырос в Гайане (89,1 процента), Армении (40,6 процента), Грузии (33,4 процента), Кувейте (32,7 процента) и на Сейшельских островах (31 процент).

Ранее в майском докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщалось, что в 2023 году ВВП России снизится на 1,5 процента, а в следующем году рост составит один процент. По сравнению с февральским докладом прогноз улучшен в два раза — тогда организация ожидала падения российской экономики в текущем году на три процента.

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Екатерина Подвигина
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