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03:58, 20 мая 2023Мир

Япония подтвердила личное участие Зеленского на саммите G7

МИД Японии подтвердил личное участие Зеленского в рабочей сессии по Украине на саммите G7

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

МИД Японии подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать в сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме. Об этом пишет ТАСС.

В японском ведомстве уточнили, что рабочая сессия по Украине состоится в последний день саммита, 21 мая. Также ожидается, что украинский лидер будет участвовать в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других стран, посвященной вопросам мира и стабильности.

Помимо этого в японском МИД анонсировали встречу премьер-министра страны с Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности Украины (СНБО) сообщала, что выступление Зеленского на саммите G7 пройдет в онлайн-режиме. Однако позднее глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

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Марина Совина
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