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16:31, 21 мая 2023Бывший СССР

Выбитые из Артемовска украинские бойцы обстреляли город из минометов

РИА Новости: выбитые из Артемовска украинские бойцы обстреляли город из минометов

Фото: Libkos / AP

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), выбитые из Артемовска (украинское название — Бахмут), обстреляли город из минометов. Об этом со ссылкой на бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сообщает РИА Новости.

Член ЧВК рассказал, что 20 мая на девятиэтажке в Артемовске был установлен российский флаг. После этого силы противника попытались снести его из минометов. «И 120-м, и 82-м (калибром — прим. «Ленты.ру»), чем только ни работали, но, сами понимаете, за нами сила, поэтому у них ничего не получилось», — поделился боец.

Ранее в сети появилось видео водружения флага России над Артемовском.

О переходе города под контроль российских сил 20 мая сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позже эти данные подтвердили в Минобороны России, уточнив, что отряды ЧВК взяли город при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

Бои за Артемовск длились 224 дня. Последним взятым опорным пунктом украинских войск в городе стал микрорайон Самолет. Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее объяснял, что контроль над Артемовском позволит российским военным наступать вглубь Украины.

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Варвара Кошечкина
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