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15:42, 21 мая 2023Россия

Неожиданный диалог Путина и Кадырова попал на видео

Журналист Зарубин опубликовал комментарий Путина по поводу бороды главы Чечни Кадырова

Журналист Павел Зарубин опубликовал неожиданный диалог президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям в Пятигорске. Видео доступно в Telegram репортера.

Путин обратил внимание на бороду Кадырова, которая, по его наблюдениям, стала больше. Глава Чечни посмеялся и согласился с утверждением президента. «Ну вот видите, у нас все на контроле», — сыронизировал Путин.

Ранее Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво. «Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. (...) И пусть продолжают дальше пить пиво», — сказал он. Так он прокомментировал участие российских политэмигрантов в «Форуме свободных народов» (Генеральная прокуратура России объявила организацию нежелательной на территории страны) в столице Чехии.

Президент напомнил, что, по словам специалистов, в пиве содержится большой набор женских гормонов. Россию вполне устраивает, если «собирающиеся там мужчины» будут злоупотреблять этим напитком, добавил он.

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Варвара Кошечкина
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