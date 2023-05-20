Путин назвал противников России недоумками с неоколониальными идеями. Политэмигрантам он посоветовал пить пиво

Президент Путин назвал недоумками тех, кто пытается давить на Россию

Люди, которые руководствуются неоколониальными идеями, являются недоумками. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому, что недоумки Владимир Путин президент России

Российский лидер отметил, что старания этих людей напрасны, они не понимают, что агрессией они не добьются разобщения российского народа, поскольку национальное многообразие страны делает ее сильнее.

Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво

Помимо этого, президент указал на намерение противников страны поделить Россию на десятки мелких частей и заявил, что они делают все, чтобы разобщить народы, проживающие на территории государства. Также он обратил внимание на провокации внутри национальных сообществ, которые устраивают противники России. Они, по его словам, также говорят о деколонизации страны.

Также Путин прокомментировал участие российских политэмигрантов в «Форуме свободных народов» (Генеральная прокуратура России объявила организацию нежелательной на территории страны) в столице Чехии. «Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. (...) И пусть продолжают дальше пить пиво», — сказал он.

Президент напомнил, что, по словам специалистов, в пиве содержится большой набор женских гормонов. Россию вполне устраивает, если «собирающиеся там мужчины» будут злоупотреблять этим напитком, добавил он.

«Два разных Запада»

Российский лидер отметил, что Запад продолжает оказывать на Россию давление во всех сферах — экономической, военной, политической, информационной и других. Однако, сказал он, все деструктивные старания Запада как-либо навредить стране оказались тщетны.

В феврале глава государства высказывал мнение, что страны Запада готовы Россию в «так называемую семью цивилизованных народов» только после распада страны на несколько частей. Впоследствии они будут «помыкать этими частями» и ставить их под свой контроль, уверен Путин.

В октябре 2022 года Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявлял, что в мире существует как минимум два Запада с разными ценностями. Первый Запад исповедует традиционные христианские ценности. В последнее время в нем распространились и исламские ценности, так как большая часть населения исповедует ислам. «Этот Запад нам в чем-то близок. У нас во многом общие, еще античные корни», — пояснил глава государства. Есть и другой Запад, считает Путин. Его он описал как «агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит». «Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — заключил он.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян указал в разговоре с «Лентой.ру», что Путин дает четкие сигналы того, что Россия и ее реальные партнеры будут и впредь делать все возможное для создания нового, справедливого миропорядка. «Неоколониальный подход западной цивилизации по отношению ко всем остальным странам преступен, и так больше не может продолжаться. Насаждаемые всему миру западные ценности воспринимаются в штыки, и это не удивительно: нельзя заставить целые континенты думать и жить по правилам неолиберального западного мира, несущего разрушение и горечь терроризма везде, куда они попадают», — отметил он.