Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:41, 20 мая 2023Россия

Путин назвал противников России недоумками с неоколониальными идеями. Политэмигрантам он посоветовал пить пиво

Президент Путин назвал недоумками тех, кто пытается давить на Россию

Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба губернатора Ставропольского края

Люди, которые руководствуются неоколониальными идеями, являются недоумками. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому, что недоумки

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер отметил, что старания этих людей напрасны, они не понимают, что агрессией они не добьются разобщения российского народа, поскольку национальное многообразие страны делает ее сильнее.

Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво

Помимо этого, президент указал на намерение противников страны поделить Россию на десятки мелких частей и заявил, что они делают все, чтобы разобщить народы, проживающие на территории государства. Также он обратил внимание на провокации внутри национальных сообществ, которые устраивают противники России. Они, по его словам, также говорят о деколонизации страны.

Материалы по теме:
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты. Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты.Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
4 мая 2023
«Приготовиться к ядерному нападению» Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
«Приготовиться к ядерному нападению»Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
16 октября 2022

Также Путин прокомментировал участие российских политэмигрантов в «Форуме свободных народов» (Генеральная прокуратура России объявила организацию нежелательной на территории страны) в столице Чехии. «Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. (...) И пусть продолжают дальше пить пиво», — сказал он.

Президент напомнил, что, по словам специалистов, в пиве содержится большой набор женских гормонов. Россию вполне устраивает, если «собирающиеся там мужчины» будут злоупотреблять этим напитком, добавил он.

«Два разных Запада»

Российский лидер отметил, что Запад продолжает оказывать на Россию давление во всех сферах — экономической, военной, политической, информационной и других. Однако, сказал он, все деструктивные старания Запада как-либо навредить стране оказались тщетны.

Материалы по теме:
«Это они развязали войну» Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
«Это они развязали войну»Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
21 февраля 2023
«Наш путь вместе» Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
«Наш путь вместе»Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
25 марта 2023

В феврале глава государства высказывал мнение, что страны Запада готовы Россию в «так называемую семью цивилизованных народов» только после распада страны на несколько частей. Впоследствии они будут «помыкать этими частями» и ставить их под свой контроль, уверен Путин.

В октябре 2022 года Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявлял, что в мире существует как минимум два Запада с разными ценностями. Первый Запад исповедует традиционные христианские ценности. В последнее время в нем распространились и исламские ценности, так как большая часть населения исповедует ислам. «Этот Запад нам в чем-то близок. У нас во многом общие, еще античные корни», — пояснил глава государства. Есть и другой Запад, считает Путин. Его он описал как «агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит». «Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — заключил он.

Материалы по теме:
«Эта нация должна постоянно воевать» Что заставило американцев бояться русских и придумать миф о российском зле?
«Эта нация должна постоянно воевать»Что заставило американцев бояться русских и придумать миф о российском зле?
3 ноября 2020
«Мы вольны сами выбирать партнеров» Почему страны Африки предпочли Франции дружбу с Россией и при чем тут ЧВК «Вагнер»?
«Мы вольны сами выбирать партнеров»Почему страны Африки предпочли Франции дружбу с Россией и при чем тут ЧВК «Вагнер»?
16 февраля 2023

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян указал в разговоре с «Лентой.ру», что Путин дает четкие сигналы того, что Россия и ее реальные партнеры будут и впредь делать все возможное для создания нового, справедливого миропорядка. «Неоколониальный подход западной цивилизации по отношению ко всем остальным странам преступен, и так больше не может продолжаться. Насаждаемые всему миру западные ценности воспринимаются в штыки, и это не удивительно: нельзя заставить целые континенты думать и жить по правилам неолиберального западного мира, несущего разрушение и горечь терроризма везде, куда они попадают», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал противников России недоумками с неоколониальными идеями. Политэмигрантам он посоветовал пить пиво
Серия взрывов прогремела в Киеве
Телефонные аферисты усовершенствовали свою схему с помощью видеосвязи
Приложение 2ГИС пропало из Google Play
Стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины
В европейской стране начали тестировать систему перехвата дронов
Боец ВСУ заявил о падении Артемовска
Асад проигнорировал речь Зеленского на заседании ЛАГ
«Монако» с Головиным потерял шансы сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024
Фитнес-эксперт назвал восемь вредящих тренировкам привычек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.