Путин описал два разных Запада

Президент России Путин заявил, что в мире существует два Запада с разными ценностями

Президент России Владимир Путин описал, как сейчас выглядит культура западных стран. По его мнению, в мире существует два Запада с разными ценностями. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам Путина, есть как минимум два запада. Первый Запад исповедует традиционные христианские ценности. В последнее время в нем распространились и исламские ценности, так как большая часть населения исповедует ислам. «Этот Запад нам в чем-то близок. У нас во многом общие, еще античные корни», — пояснил глава государства.

Есть и другой Запад, считает Путин. Его он описал как «агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит». «Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — заключил Путин.

Также в своем выступлении президент обвинил Запад в разжигании войны на Украине. По его словам, западные страны в последнее время, а особенно в последние месяцы, предприняли ряд шагов «на обострение».