Путин назвал недоумками противников России

Президент России Владимир Путин назвал людей с неоколониальным мышлением недоумками

Люди, которые руководствуются неоколониальными идеями, являются недоумками и заняли бы второе место на конкурсе себе подобных. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, его слова приводит РИА Новости.

«Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки», — объяснил президент. Он отметил, что старания этих людей напрасны, но противники не понимают, что национальное многообразие России делает ее сильнее.

Путин подчеркнул, что в ряды участников специальной военной операции (СВО) и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, вступили практически все народы России.