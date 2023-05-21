Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 21 мая 2023Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины

Зеленский заявил, что Россия почувствует начало контрнаступления Украины

Фото: Louise Delmotte / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия почувствует начало контрнаступления республики. Так он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции на полях саммита «Большой семерки» (G7), передает ТАСС.

Отмечается, что украинский лидер попытался уйти от конкретного ответа на вопрос журналистов. «Что касается вашего (…) вопроса, извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе. Россия почувствует, когда будет контрнаступление», — заявил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что США хотят обеспечить Украину всем необходимым для готовящегося контрнаступления. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе спецбрифинга. По словам чиновника, Вашингтон должен убедиться, что Киева есть все «для успеха на тот случай, если они решат перейти в наступление».

Помимо этого, США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский пообещал не применять F-16 для продвижения на территорию России
Москвичам перечислили места обитания летучих мышей в городе
Венгрия приготовилась к новому давлению со стороны ЕС из-за мер против России
МИД России подвел итог саммита «Большой семерки» в Японии
Названо число участников митингов оппозиции в Молдавии
Кадыров заявил о подготовке Западом и Украиной терактов против него
Эксперты назвали пять упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса
Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины
Белгородский губернатор сообщил о новых обстрелах региона
Минюст предложил сослать сжегшего Коран в колонию мусульманского региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.