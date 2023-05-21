Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины

Зеленский заявил, что Россия почувствует начало контрнаступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия почувствует начало контрнаступления республики. Так он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции на полях саммита «Большой семерки» (G7), передает ТАСС.

Отмечается, что украинский лидер попытался уйти от конкретного ответа на вопрос журналистов. «Что касается вашего (…) вопроса, извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе. Россия почувствует, когда будет контрнаступление», — заявил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что США хотят обеспечить Украину всем необходимым для готовящегося контрнаступления. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе спецбрифинга. По словам чиновника, Вашингтон должен убедиться, что Киева есть все «для успеха на тот случай, если они решат перейти в наступление».

Помимо этого, США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.