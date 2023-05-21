Медведев объяснил свой танец после победы на турнире в Риме

Теннисист Медведев исполнил танец после победы над Циципасом на турнире в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свой танец после победы над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. Видео было опубликовано на YouTube-канале Tennis TV.

«Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, а у меня много таких друзей, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но, когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так», — поделился теннисист. Он также отметил, что был счастлив пройти в его первый финал «Мастерса» на грунте.

Медведев также отметил, что это не первый раз, когда он исполняет победный танец. «Я один раз так уже делал на US Open. Мне понравилась гифка, которую из этого сделали», — признался он.

Матч завершился победой россиянина со счетом 7:5, 7:5. Матч дважды прерывали из-за дождя, его общая продолжительность с составила чуть более 6 часов.

Ранее Даниил Медведев, третья ракетка мира, поднялся на первое место в рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).