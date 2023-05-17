Медведев поднялся на первое место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в чемпионской гонке ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся на первое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Медведев сместил с лидерской позиции испанца Карлоса Алькараса. Теперь в активе 27-летнего россиянина 3480 очков.

Медведев вышел на первое место рейтинга благодаря победе над немцем Александром Зверевым в мачте 1/8 финала турнира серии ATP Masters в Риме (6:2, 7:6 (7:3)). В четвертьфинале он встретится с еще одним представителем Германии Янником Ханфманом, ранее выбившем с турнира россиянина Андрея Рублева. Их встреча запланирована на 18 мая.

Медведев является третьей ракеткой мира. В рейтинге ATP он уступает только Алькарасу и сербу Новаку Джоковичу.