Рублев вылетел в 1/8 финала турнира ATP в Риме

Россиянин Рублев проиграл немцу Ханфману и вылетел в 1/8 финала турнира ATP в Риме

Россиянин Андрей Рублев вылетел в 1/8 финала турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче четвертого круга Рублев проиграл немцу Яннику Ханфману. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 33 минуты.

Следующим соперником Ханфманна станет победитель матча между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым. Их встреча также пройдет 16 мая.

Рублев занимает шестое место в рейтинге ATP. В апреле россиянин выиграл турнир серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Всего в активе 25-летнего спортсмена 13 трофеев в одиночных турнирах организации.