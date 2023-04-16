Россиянин Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Монте-Карло, в финале победив датчанина Руне

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче отечественный спортсмен победил датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты.

Для Рублева это первый титул в 2023 году и первая в карьере победа на турнире серии Masters. В марте он проиграл в финале соревнований в Дубае соотечественнику Даниилу Медведеву.

Всего в активе 25-летнего Рублева 13 трофеев на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является шестой ракеткой мира.