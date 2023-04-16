Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:4
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Хольгер Руне
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Монте-Карло
Вест Хэм Юнайтед
2:2
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Факел
1:1
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Сассуоло
Сегодня
19:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|30-й тур
18:21, 16 апреля 2023Спорт

Рублев выиграл турнир ATP в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Монте-Карло, в финале победив датчанина Руне

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче отечественный спортсмен победил датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты.

Для Рублева это первый титул в 2023 году и первая в карьере победа на турнире серии Masters. В марте он проиграл в финале соревнований в Дубае соотечественнику Даниилу Медведеву.

Всего в активе 25-летнего Рублева 13 трофеев на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является шестой ракеткой мира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме оценили идею добавить вопросы про СВО в ЕГЭ по истории
В Подмосковье 11-летнюю школьницу несколько месяцев насиловал родной дядя
Самолет совершил аварийную посадку из-за попавшей в двигатель стаи птиц
В США сообщили об обсуждении передачи российских активов Украине
Огромный фонтан кипятка посреди улицы в Петербурге сняли на видео
Рублев выиграл турнир ATP в Монте-Карло
Около 100 пенсионеров стали жертвами кредитных мошенников в Москве
В Госдуме отреагировали на гибель мальчика из-за бездомных собак в Оренбурге
Пас Миранчука помог «Торино» спастись от поражения в матче чемпионата Италии
Гостья пришла на свадьбу в белом платье и вывела из себя невесту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.