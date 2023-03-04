Теннисист Медведев завоевал третий титул подряд

Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP в Дубае и завоевал третий титул подряд

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Медведев обыграл действующего чемпиона соревнований, соотечественника Андрея Рублева. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут.

Таким образом, Медведев завоевал третий титул ATP подряд. В 2023 году россиянин уже успел выиграть турнир серии ATP-500 в Роттердаме, а также стал лучшим на соревнованиях в Дохе.