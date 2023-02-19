Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме у итальянца Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме. Результаты доступны на сайте организации.

В решающем матче 27-летний спортсмен оказался сильнее итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев выиграл первый турнир в текущем сезоне и заработал 387 940 долларов.

30 января Медведев впервые с 2019 года покинул десятку лучших рейтинга ATP. На данный момент игрок занимает 11-е место в списке. После окончания турнира в Роттердаме он вернется в десятку лучших.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выиграл US Open в 2021 году.