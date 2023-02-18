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20:02, 18 февраля 2023Спорт

Медведев вернется в топ-10 рейтинга ATP

Россиянин Медведев вышел в финал турнира в Роттердаме и вернется в топ-10 рейтинга ATP

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира Медведев обыграл 28-ю ракетку мира Григора Димитрова. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Благодаря выходу в финал турнира россиянин уже заработал 300 очков. Это позволит ему обойти поляка Хуберта Хуркача и вернуться в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале Медведев сыграет с Янником Синнером или с Тэллоном Грикспором. Соперник россиянина определится в матче, который пройдет 18 февраля в 21:30 по московскому времени.

30 января Медведев впервые с 2019 года покинул десятку лучших рейтинга ATP. На данный момент 27-летний игрок занимает 11-е место в списке.

Дарья Коршунова
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