Медведев вернется в топ-10 рейтинга ATP

Россиянин Медведев вышел в финал турнира в Роттердаме и вернется в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира Медведев обыграл 28-ю ракетку мира Григора Димитрова. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Благодаря выходу в финал турнира россиянин уже заработал 300 очков. Это позволит ему обойти поляка Хуберта Хуркача и вернуться в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале Медведев сыграет с Янником Синнером или с Тэллоном Грикспором. Соперник россиянина определится в матче, который пройдет 18 февраля в 21:30 по московскому времени.

30 января Медведев впервые с 2019 года покинул десятку лучших рейтинга ATP. На данный момент 27-летний игрок занимает 11-е место в списке.