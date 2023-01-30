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11:30, 30 января 2023Спорт

Медведев впервые с 2019 года покинул десятку лучших рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился с 8-го на 12-е место в рейтинге ATP

Фото: Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен до этого занимал восьмое место. Он впервые с 2019 года покинул десятку лучших рейтинга ATP. На первую строчку вернулся серб Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас, на третьем — грек Стефанос Циципас, на четвертом — норвежец Каспер Рууд. Лучший из россиян — Андрей Рублев, который занял пятую позицию.

Медведев завершил выступления на Australian Open-2023 в третьем круге, проиграв американцу Себастьяну Корде. Он впервые с 2018 года не сумел выйти в 1/8 финала турнира. Последние два года теннисист доходил до финала Australian Open, где проигрывал Джоковичу (2021) и испанцу Рафаэлю Надалю (2022).

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю.

Анастасия Борисова
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