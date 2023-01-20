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16:18, 20 января 2023Спорт

Медведев вылетел с Australian Open

Российский теннисист Медведев проиграл американцу Корде и вылетел с Australian Open

Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бывшая первая ракетка мира проиграл в матче третьего тура Себастьяну Корде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американца. Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

Медведев впервые с 2018 года не сумел выйти в 1/8 финала Australian Open. В 2022 году россиянин дошел до финала турнира, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее 20 января российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Australian Open. Он оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9)). Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Есихито Нисиока.

Дарья Коршунова
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