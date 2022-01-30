Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающий поединок турнира в Сиднее продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

Медведев второй год подряд терпит поражение в финале Australian Open. В 2021 году он уступил Новаку Джоковичу.

В полуфинале турнире Медведев оказался сильнее греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Противостояние завершилось победой россиянина со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Во время матча отечественный спортсмен вступил в перепалку с судьей. Медведев был возмущен тем, что отец Циципаса подсказывал оппоненту россиянина с трибун.

Победительницей Australian Open в женском одиночном разряде стала австралийская теннисистка Эшли Барти. Она переиграла американскую спортсменку Даниэль Коллинз.

Прошлогодний победитель турнира в Австралии Джокович не смог принять участие в Australian Open. Серб был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визе сербского спортсмена не предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.