Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Оттава Сенаторз
Сегодня
20:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Сегодня
21:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
3 февраля
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Стала известна победительница Australian Open

Австралийская теннисистка Барти стала победительницей Australian Open, обыграв Коллинз

Фото: Reuters

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Australian Open в женском одиночном разряде. Результаты доступны на сайте турнира.

В финале 25-летняя спортсменка одержала победу над американкой Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась один час и 27 минут.

Барти является первой ракеткой мира в одиночном разряде. На ее счету теперь три победы на турнирах Большого шлема. Помимо Australian Open спортсменка выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2019-м и Уимблдон-2021.

В финале мужского одиночного разряда Australian Open встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Матч пройдет 30 января и начнется в 11:30 утра по московскому времени. 25-летний Медведев становился победителем турниров «Большого шлема» один раз в карьере. На счету 35-летнего Надаля 20 побед.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россиянам спрогнозировали срок достижения пика пятой волны COVID-19
Путин поручил улучшить механизм регистрации бездомных
Россиян предостерегли от самолечения антибиотиками при омикроне
Припарковавшийся на тротуаре таксист напал на возмущенного россиянина
Российский врач перечислил основные ошибки при лечении омикрона
Путин предложил подумать над созданием реестра токсичного для детей контента
Момент падения вертолета Ми-8 под Ульяновском попал на видео
Стала известна победительница Australian Open
Мишустин дал поручения по развитию 6G
В США назвали самый боеспособный российский истребитель
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter