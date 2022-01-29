Стала известна победительница Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Australian Open в женском одиночном разряде. Результаты доступны на сайте турнира.

В финале 25-летняя спортсменка одержала победу над американкой Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась один час и 27 минут.

Барти является первой ракеткой мира в одиночном разряде. На ее счету теперь три победы на турнирах Большого шлема. Помимо Australian Open спортсменка выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2019-м и Уимблдон-2021.

В финале мужского одиночного разряда Australian Open встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Матч пройдет 30 января и начнется в 11:30 утра по московскому времени. 25-летний Медведев становился победителем турниров «Большого шлема» один раз в карьере. На счету 35-летнего Надаля 20 побед.