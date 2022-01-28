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Медведев обратился к судье на Australian Open со словами «ты тупой?»

Даниил Медведев судье во время матча Australian Open: посмотри на меня и ответь на вопрос

Фото: Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с судьей во время полуфинального матча Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел во втором сете при счете 4:5 в пользу Циципаса. Медведева возмутило, что отец грека подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — обратился спортсмен к судье.

На момент написания заметки счет в матче 7:6, 4:6, 3:2 по сетам в пользу Медведева. Победитель матча в финале турнира встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч назначен на 30 января.

Медведев — победитель Открытого чемпионата США 2021 года. Циципас не выигрывал турниров «Большого шлема», однако был в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда он проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Андрей Стрельцов
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