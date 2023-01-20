Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
3:1
Завершен
Фрэнсис Тиафо
Australian Open (м)
Себастьян Корда
2:0
3-й сет
live
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|16-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:04, 20 января 2023Спорт

Российский теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Хачанов победил американца Тиафо и вышел в 1/8 финала Australian Open

Фото: Loren Elliott / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга Хачанов победил американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9). Спортсмены провели на корте 3 часа 32 минуты.

Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Есихито Нисиока. Матч за выход в четвертьфинал турнира состоится 22 января в 03:00 по московскому времени.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий
Задержание ФСБ россиянина за призывы к убийству военных попало на видео
Европейский клуб отказался проводить товарищеские матчи с российскими командами
Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки от компании
Киев стал лидером «дерусификации»
Трилогия GTA появилась в Steam
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений ЗАЭС
В Германии подсчитали число смертей от коронавируса за три года
Кадыров заявил о подготовке первой группы богословов в университете спецназа
Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.