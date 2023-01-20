Российский теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Хачанов победил американца Тиафо и вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга Хачанов победил американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9). Спортсмены провели на корте 3 часа 32 минуты.

Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Есихито Нисиока. Матч за выход в четвертьфинал турнира состоится 22 января в 03:00 по московскому времени.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.

