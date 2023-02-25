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20:18, 25 февраля 2023Спорт

Медведев выиграл второй подряд турнир ATP

Россиянин Даниил Медведев обыграл Энди Маррея и стал победителем турнира ATP в Дохе

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира серии ATP-250 в Дохе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале отечественный теннисист обыграл британца Энди Маррея. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4; 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

Для Медведева это второй подряд титул в 2023 году. 19 февраля он выиграл турнир ATP-500 в Роттердаме, в решающем матче оказавшись сильнее итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выигрывал US Open в 2021 году.

Дарья Коршунова
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