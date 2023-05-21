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17:54, 21 мая 2023Мир

В Венгрии потребовали объяснить заявления об остановке нефтепровода «Дружба»

Глава МИД Венгрии потребовал объяснить заявления об остановке нефтепровода «Дружба»
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Венгрия ожидает от Украины и Еврокомиссии объяснения заявлений о возможной остановке нефтепровода «Дружба». Такое требование озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в эфире радио Kossuth, передает РИА Новости.

«Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета», — сказал он, напомнив, что Венгрия должна получать транзитную нефть с территории Украины в соответствии с международными договорами.

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По словам Сийярто, попытки нарушить безопасность энергоснабжения государства можно счесть посягательством на суверенитет. Он отметил, что Украина и Хорватия воспользовались конфликтом и подняли плату за транзит в пять-шесть раз.

12 мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу в рамках 11 пакета антироссийских санкций — двум странам ранее было разрешено отступить от санкций и продолжать получать нефть по северному участку трубопровода «Дружба». Однако принятие такого решения потребует согласия всех стран-членов ЕС. Агентство уточняло, что в силе останутся исключения, разрешающие поставки российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию.

14 мая газета The Washington Post, изучив слитые документы Пентагона, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями предлагал захватить города России и подорвать нефтепровод «Дружба». Издание утверждает, что украинский лидер предложил это, чтобы разрушить промышленность Венгрии, которая в значительной степени зависит от российской нефти.

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Сергей Истомин
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