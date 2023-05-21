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12:37, 21 мая 2023Спорт

Федерация тяжелой атлетики России объяснила отказ сборной принять декларацию IWF

В Федерации тяжелой атлетики России сочли несправедливой декларацию для допуска к турнирам

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов объяснил отказ сборной принять декларацию Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) для допуска к турнирам. Слова функционера приводит ТАСС.

Агапитов счел критерии IWF несправедливыми и рассказал, что на ознакомление с документом, который обязаны были подписать все российские тяжелоатлеты, у ФТАР было восемь часов. «Расчет, видимо, был на то, чтобы никто не имел возможности вникнуть в суть документа и бездумно его подписал ради долгожданного прекращения противозаконного отстранения», — предположил он.

20 мая IWF объявила, что российские и белорусские тяжелоатлеты отказались подписать декларацию ради участия в этапе Гран-при на Кубе и пропустят соревнования. Этот турнир является отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

О допуске россиян на соревнования под эгидой IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку событий на Украине.

Андрей Стрельцов
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