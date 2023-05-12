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22:40, 12 мая 2023Спорт

Очередная международная федерация допустила российских спортсменов к турнирам

Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян в нейтральном статусе

Фото: Pixabay

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) допустил российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

В IWF заявили, что решили последовать рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно россиян. Отмечается, что россияне должны будут соответствовать критериям отбора. В рамках этого процесса независимые агентства проведут индивидуальные проверки всех спортсменов.

IWF стала очередной организацией, которая учла рекомендации МОК. До этого россиян допустили федерации фехтования, дзюдо и гольфа.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

Анастасия Борисова
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