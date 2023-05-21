Японский журналист заявил Зеленскому о неуместности просьб об оружии в Хиросиме

Японский журналист заявил Зеленскому, что Хиросима неподходящее место для просьб об оружии

Японский журналист в ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита Большой семерки (G7) заявил, что неуместно озвучивать просьбы о поставках оружия в Хиросиме, где проходит мероприятие. Об этом сообщает ТАСС.

«Что вы можете сказать японцам, в первую очередь жителям Хиросимы? Мы понимаем, что вы просите о [поставках] оружия. Но не все люди в Японии, особенно здесь, в Хиросиме, поддерживают эти идеи. Возможно, вам стоило бы больше говорить здесь о мирных инициативах», — цитирует журналиста агентство.

Как пишет ТАСС, президент Украины провел двусторонние встречи с большинством лидеров других стран, приехавших в Хиросиму. По данным агентства, он поднимал тему военной помощи Киеву.

Зеленский прибыл в Хиросиму 20 мая. Председатель совета организаций, переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выступил против личного участия президента Украины в саммите G7.