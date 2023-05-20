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10:06, 20 мая 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Хиросиму

Президент Украины Зеленский прибыл в японскую Хиросиму на саммит G7 на самолете Франции

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму, где проходит саммит лидеров стран «Большой семерки» (G7). Об этом в субботу, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что украинский лидер прибыл в аэропорт японского города на правительственном самолете Франции.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиленное сотрудничество... Мир сегодня станет ближе», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Ранее 20 мая МИД Японии подтвердил, что Зеленский лично примет участие в сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме. Кроме того, украинский президент будет участвовать в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других стран, посвященной вопросам мира и стабильности.

Саммит Группы семи проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Там Зеленский встретится президентом США Джо Байденом.

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Варвара Кошечкина
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