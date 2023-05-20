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10:07, 20 мая 2023Мир

Переживший бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на G7

Переживший бомбардировку Хиросимы Кунихико Сакума выступил против визита Зеленского на G7

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Председатель совета организаций, переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выступил против личного участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7. Слова Сакумы передает ТАСС.

«В нынешней политической ситуации ведется очень серьезный политический торг по поводу его (Зеленского — прим. "Ленты.ру") приезда в Хиросиму. Я с этим (с визитом не согласен — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

20 мая МИД Японии подтвердил, что Зеленский лично примет участие в сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме. Также ожидается, что украинский президент будет участвовать в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других стран, посвященной вопросам мира и стабильности.

Саммит Группы семи проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Там Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

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Анастасия Шейкина
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