Переживший бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на G7

Переживший бомбардировку Хиросимы Кунихико Сакума выступил против визита Зеленского на G7

Председатель совета организаций, переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выступил против личного участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7. Слова Сакумы передает ТАСС.

«В нынешней политической ситуации ведется очень серьезный политический торг по поводу его (Зеленского — прим. "Ленты.ру") приезда в Хиросиму. Я с этим (с визитом не согласен — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

20 мая МИД Японии подтвердил, что Зеленский лично примет участие в сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме. Также ожидается, что украинский президент будет участвовать в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других стран, посвященной вопросам мира и стабильности.

Саммит Группы семи проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Там Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.