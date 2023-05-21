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21:09, 21 мая 2023Спорт

«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

«Краснодар» победил «Ростов» в матче РПЛ с разгромным счетом 3:0

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе Краснодар и завершилась со счетом 3:0. Первый мяч на третьей минуте забил полузащитник Алексей Ионов. На десятой отличился нападающий Джон Кордоба. На 33-й минуте довел счет до разгромного форвард Александр Кокшаров.

Таким образом, после 28 матчей «Ростов» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 50 очков. «Краснодар» занимает шестое место, набрав 46 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с московским ЦСКА 27 мая, а «Ростов» примет грозненский «Ахмат» днем позднее.

Анастасия Борисова
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